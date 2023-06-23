صفاقس تتصدّر نسب النجاح في بكالوريا 2023 وفيما يلي ترتيب بقية الولايات

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بكالوريا 2022: ولاية صفاقس الأولى وطنيا في نسب النجاح نشرت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح في ...

45.57 % نسبة النجاح في دورة المراقبة للبكالوريا أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح ا ...

بكالوريا 2021: قائمة المتفوقين وأفضل المعدلات ونسب النجاح بمختلف الشعب أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة، عن قائمة المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية ل ...

نسب النّجاح في الباكالوريا حسب الولايات: صفاقس في المركز الأول احتلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 أعلى نسبة نجاح في بكالوريا 2021، بنسبة 64.53 ب ...