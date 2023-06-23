صفاقس تتصدّر نسب النجاح في بكالوريا 2023 وفيما يلي ترتيب بقية الولايات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن ترتيب نسب النجاح بكالوريا 2023 الدورة الرئيسية حسب ولايات الجمهورية وهي كالآتي:
صفاقس 1: 56.05%
صفاقس 2: 51.31 %
سوسة: 50.76 %
أريانة: 49.81%
المهدية: 49.40%
تونس1: 48.71%
المنستير: 48.48%
نابل: 47.48%
بن عروس: 45.94%
مدنين: 44.91%
بنزرت: 43.27%
قابس: 41.25%
تونس 2: 40.60%
منوبة: 39.30%
تطاوين: 37.53%
زغوان: 36.22%
باجة: 36.21%
قبلي: 33.96%
الكاف: 32.04%
سليانة: 31.50%
سيدي بوزيد: 30.67%
القيروان: 30.41%
توزر: 29.11%
جندوبة: 27.52%
قفصة: 25.38%
القصرين: 23.65%
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