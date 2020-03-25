صفاقس: تحويل قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الهادي شاكر إلى قسم عناية بمصابي كورونا

أعلن رئيس قسم الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وعميد كلية الطب بالجهة سامي كمون في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تمّ تحويل القسم الى قسم عناية بمرضى فيروس « كورونا » الذين تستوجب حالتهم الإقامة مضيفا أن طاقة الاستيعاب يمكن أن تصل الى 60 سريرا.

وأكّد المتحدث بأن الإطار الطبي وشبه الطبي جاهز للعمل في المنظومة الجديدة وقد تدخلت الفرق الطبية مساء أمس للعناية بشخصين مشتبه بإصابتهما بالفيروس ولكن تبين أنهما غير مصابين ولا يشكلان أية خطورة حيث غادر أحدهما المستشفى وبقي الثاني لتلقي العلاج الذي لا علاقة له بكورونا إطلاقا وهو يتماثل للشفاء.

وقال المتحدث إنه لا وجود إلا لحالة وحيدة مقيمة بمستشفيات صفاقس وهي الحالة التي تم الإعلان عن إصابتها أمس الثلاثاء .

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