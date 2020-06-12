صفاقس: تسجيل حالة إصابة وافدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة 12 جوان 2020، تسجيل حالة إصابة وافدة من قطر بفيروس كورونا أصيلة ولاية صفاقس خاضعة للحجر الصحي الإجباري بولاية المنستير وهي بحالة صحية مستقرة من مجموع 39 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

وأشارت إدارة الصحة بالجهة إلى أن عدد الوفيات 05 منذ بداية الوياء، وأن صفاقس ولاية خالية من فيروس كورونا، ولم تُسجّل أي إصابة محلية جديدة منذ 53 يوم مع استقرار عدد المتعافين إلى 33 شخصا.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي مطمئن لكن يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

كلمات البحث :إصابة;صفاقس;كورونا