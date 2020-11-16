صفاقس: تسجيل 10 وفيات و65 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تمّ بتاريخ 15 نوفمبر 2020، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 148 وفاة منذ بداية الوباء.

كما أشارت الإدارة الجهوية للصحة بالجهة إلى أنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة من جملة 240 تحليلا تم اجراؤه في مخابر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمخابر الخاصة، ليصبح العدد الجملي للحالات المسجلة منذ بداية الوباء 5323 حالة.

كما تم يوم 15 نوفمبر الجاري، تسجيل 115 حالة شفاء من الكوفيد-19، فيما يُقيم حاليا 9 مرضى بأقسام العناية المركزة، و73 شخصا بقسم كوفيد+ و45 مريضا بالمصحات الخاصة.

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