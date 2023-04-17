صفاقس: تفريغ حمولة باخرة محملة بـ7 آلاف و700 طن من مادة السكر

أعلن المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، بأنه تم الشروع منذ يومين بالميناء التجاري بصفاقس، في تفريغ باخرة محملة بـ7 آلاف و700 طن من مادة السكر المورد.

وأضاف حريز بأنه سيتم تخزين 4 آلاف و400 من مادة السكر المورد بمخازن الديوان التونسي للتجارة بصفاقس، مما يساعد على تغطية الفترة الاستهلاكية القادمة التي لا تقل عن شهرين على الاقل »، مشيرا الى انه قد تم الشروع في ضخ كمية منها بمسالك التوزيع، مما يغطي حاجيات الاستهلاك الاسري والحرفي ».

وذكر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس أن حاجيات صفاقس من مادة السكر تقدر ما بين 100 و120 طن في اليوم.

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