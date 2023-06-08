صفاقس: جريمة مروّعة ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة

هزت جريمة قتل مروعة جدت يوم أمس الأربعاء، مدينة صفاقس وتحديدا منطقة حي الحبيب.

وتتمثل المعلومات الأولية للحادثة وفقا لإذاعة موزاييك أف أم، في العثور على 3 أفراد من عائلة واحدة، وهم الأب متقاعد من مؤسسة عمومية والأم وهي أستاذة بمدرسة اعدادية وابنتهم الصغيرة مذبوحين بمنزلهم.

وقد تحولت النيابة العمومية ليلة أمس الأربعاء، على عين المكان مرفوقة بالسلط الجهوية والأمنية، كما تحولت الحماية المدنية، وتم الإذن بنقلهم لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة للتشريح ومعرفة أسباب وتوقيت الوفاة.

كما كلفت النيابة العمومية وفقا للمصدر ذاته، الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية بالبحث في تفاصيل الحادثة.

وتُشير المعطيات الأولية أن ابن العائلة المتوفاة هو الذي تفطن للجريمة وذلك بعد الاتصال بهم مرار عبر الهاتف عندما كان في منزل جدته.

كلمات البحث :جريمة مروّعة;صفاقس