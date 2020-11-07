صفاقس: حالة وفاة و134 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 6 نوفمبر 2020، تسجيل حالة وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » (من مجموع 333 تحليلا) و126 حالة شفاء.

وارتفع تبعا لذلك عدد الحالات الحاملة للفيروس بواسطة التحاليل المخبرية إلى 4398 حالة في الجهة منذ بداية ظهور الوباء وعدد حالات الوفاة إلى 110 حالات وعدد المتعافين 3194 حالة.

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 5 أشخاص، فيما ارتفع عدد المرضى المقيمين بقسم كوفيد+ 67 شخصا، فيما يُقيم 55 مريضا بالمصحات الخاصة.

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