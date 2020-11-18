صفاقس: حالة وفاة و138 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ بتاريخ 17 نوفمبر 2020، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الجملي للحالات المسجلة منذ بداية الوباء 5572 حالة من جملة 541 تحليلا تم إجراؤه في مخابر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمخابر الخاصة.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 151 وفاة منذ بداية الوباء.

ويُقيم حاليا 77 شخصا بقسم كوفيد+ و8 أشخاص ببالعناية المركزة، فيما يوجد 51 شخصا بالمصحات الخاصة.

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