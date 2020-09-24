صفاقس: حالة وفاة و46 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020، تم اجراء 171 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من مجموع 9059 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء منها 46 حالة إيجابية جديدة ليصبح عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس 437 شخصا من مجموع 568 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 شخصا منذ بداية الوباء، فيما استقرّ عدد المتعافين على 118 شخصا.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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