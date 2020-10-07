صفاقس: حالة وفاة و46 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 06 أكتوبر 2020، تم إجراء 260 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة و المخابر الخاصة بصفاقس منها 46 حالة إيجابية جديدة من مجموع 12664 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء.

ويُصبح عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس 690 شخصا من مجموع 1247 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل 14 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 529 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 28 شخصا .

وحاليا هناك:

- 24 مقيما بقسم كوفيد

- 5 مقيمين بالعناية المركزة

- 26 مقيما بالمصحات الخاصة-

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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