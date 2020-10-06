صفاقس: حالة وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 05 أكتوبر 2020، إجراء 195 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة و المخابر الخاصة بصفاقس منها 50 حالة إيجابية جديدة من مجموع 12604 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء.

ويُصبح عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس 659 شخصا من مجموع 1201 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء، مع تسجيل 275 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 515 شخصا.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 27 شخصا منذ بداية الوباء، فيما يوجد حاليا 24 شخصا بقسم كوفيد و5 بقسم العناية المركزة و26 بالمصحات الخاصة.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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