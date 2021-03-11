صفاقس: حالة وفاة و59 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 10 مارس 2021، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 23070 إصابة .

كما تم في اليوم نفسه تسجيل حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس إلى 654 شخصا.

ويُقيم حاليا 22 مصابا بكورونا بأقسام العناية المركزة، و64 مريضا بقسم كوفيد + ، فيما يُقيم 25 شخصا حاليا بالمصحات الخاصة.

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