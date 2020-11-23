صفاقس: حالة وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 22 نوفمبر 2020، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 6020 إصابة.

كما تم تسجيل حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات في الجهة، منذ انتشار الوباء، إلى 162 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا 16 مريضا بأقسام العناية المركزة، و79 مريضا بقسم كوفيد+ و33 مريضا بالمصحات الخاصة.

في المقابل، تم تسجيل 132 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الجملي للمتعافين 4863 حالة شفاء.

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