صفاقس: حالتا وفاة و353 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 29 مارس 2021، تسجيل حالتي وفاة و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 685 حالة وفاة والإصابات إلى 24.565 إصابة.

ويُقيم حاليا 28 مريضا بأقسام العناية المركزة بالجهة، و89 مريضا بقسم كوفيد+ و40 مريضا بالمصحات الخاصة.

كما تم تسجيل 46 حالة شفاء من الفيروس بتاريخ 29 مارس الجاري، ليرتفع عدد المتعافين منذ بداية الوباء إلى 22744 شخصا.

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