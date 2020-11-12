صفاقس: حالتا وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 11 نوفمبر 2020، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين بالجهة منذ بداية الوباء إلى 4831 شخصا.

كما تم تسجيل حالتا وفاة جديدتين بفيروس كورونا خلال يوم أمس، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 125 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا 8 أشخاص بأقسام العناية المركزة، و75 بقسم كوفيد+ و41 بالمصحات الخاصة.

كما سُجّل بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، تعافي 103 أشخاص ما يرفع عدد المتعافين بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 3668 شخصا.

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