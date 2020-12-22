صفاقس: حالتَا وفاة و315 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 21 ديسمبر 2020، تسجيل حالتي وفاة و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ انتشار الوباء إلى 256 حالة وفاة و الإصابات إلى 10160 إصابة.

كما تم أيضا تسجيل 138 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 7670 شخصا.

ويُقيم حاليا بقسم كوفيد + 78 شخصا، و16 شخصا بالعناية المركزة، و50 مصابا بكورونا بالمصحات الخاصة.

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