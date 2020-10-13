صفاقس: حالتَا وفاة و65 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 12 أكتوبر 2020، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للحالات المسجلة منذ بداية الوباء إلى 1703 شخصا.

كما سُجلت يوم أمس حالتا وفاة، ليُصبح عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ بداية الوباء 39 شخصا.

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 4 أشخاص، وعدد المرضى بقسم كوفيد 35 شخصا، فيما يتم التكفل بـ37 مريضا في المصحات الخاصة.

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