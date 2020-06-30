صفاقس: حجز 2250 ظرف لذخيرة مختلفة الأعيرة

تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس صباح اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، أثناء القيام بدورية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 من ضبط 2250 ظرف لذخيرة مختلفة الأعيرة على متن شاحنة تنقل كميات من الفواضل المعدنية حيث لاحظ أعوان الدورية أثناء مراقبة الشاحنة علامات الاضطراب على السائق وبالتحري معه حول حمولتها ومصدر اقتناءها لم يدل بأية وثيقة تثبت ذلك فتم إخضاعها للتفتيش الدقيق والعثور على أكياس تحتوي على ظروف الذخيرة المحجوزة.

وبالتحقيق مع السائق اعترف أنه اقتناها من أشخاص يجهل هويتهم بمنطقة رمادة مرجحا أنه تم تهريبها من القطر الليبي وأفاد أنه سيتولى التفويت فيها لمصانع صهر المعادن قصد صناعة قوالب النحاس المعدة للتصدير.

وتم إعلام النيابة العمومية التي أذنت باستكمال الأبحاث مع المشتبه به في حالة سراح والتنسيق مع مصالح الحرس الديواني بتطاوين قصد ضبط الشبكة التي تنشط في تهريب هذه المواد.

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