صفاقس: حريق هائل بالوحدتين الصناعيتين بعقارب

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صفاقس: صعوبة في اخماد حريق هائل نشب بمخزن للمحروقات نجحت فرق الحماية المدنية مساء أمس الأحد، بصعوبة في إطفاء حريق هائل اندلع عشية أمس بمخزن ...

صفاقس: حريق هائل بمصنع الخشب يصيب عون إطفاء ويسبب خسائر مادية كبيرة أسفر حريق هائل نشب مساء أمس الخميس 15 ماي 2014، في مصنع خشب على مستوى طريق سيدي منصور في ولاية ...

صفاقس: حريق هائل في مصنع بولينا يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة تعرض إحدى مخازن المصانع التابعة لبولينا لتربية وتحويل الدواجن ومشتقاتها بصفاقس مساء أمس الأربع ...

بالعاصمة: حريق هائل بسوق سيدي حسين جدّ ليلة أمس الاثنين، حريق هائل بسوق سيدي حسين بتونس العاصمة، التهمت خلاله النيران حوالي ألف ...