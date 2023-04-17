صفاقس: حريق هائل بالوحدتين الصناعيتين بعقارب

نشب منذ منتصف الليل الماضية، حريق هائل بالوحدتين الصناعيتين بالمنطقة الصناعية عقارب.
وقد شاركت في إطفاء الحريق كل فرق الحماية المدنية بصفاقس مع تعزيز من الإدارات الجهوية للحماية المدنية المجاورة ( قابس – سيدي بوزيد – المهدية-القيروان) ووحدة الإطفاء لمطار صفاقس .
وتم تسجيل خسائر مادية فادحة دون تسجيل أضرار بشرية، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية إلى حد اللحظة مجهوداتها في مكافحة و اخماد النيران.
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