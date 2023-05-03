صفاقس: ضبط منظمين ضالعين في عمليات «حرقة»

تمكنت الفرقة المركزية الثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بمشاركة فرقة الإرشاد البحري بصفاقس وفرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الحرس البحري بها من ضبط شخصين أحدهما مفتش عنه من أجل تكوين وفاق يهدف لمساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما داهمت الفرقة المركزية نفسها بمشاركة فرقة الأبحاث والتفتيش بجبنيانة معززة بحضيرتي تدخل وتدخلات سريعة منزل بجهة المساترية وضبط 3 مجتازين تونسيين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم الوسيط .

كما تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمهدية بمشاركة دوريات تابعين لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالاحتفاظ بمنظم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة صادر في شأنه 4 مناشير تفتيش من أجل تكوين وفاق يهدف لمساعدة أشخاص على اجتياز الحدود

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