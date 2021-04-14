صفاقس: غلق معتمدية العامرة وفرض إجراءات خصوصية للتوقي من كورونا

قرر والي صفاقس اليوم الأربعاء، غلق معتمدية العامرة وفرض إجراءات خصوصية للتوقي من انتشار فيروس كوفيد-19.
وينطلق تطبيق الإجراءات الجديدة بداية من يوم غدٍ الخميس، وإلى غاية إشعار آخر، وتتمثل في:
-منع التنقل من وإلى معتمدية العامرة إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية
-منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها بالإضافة إلى الحفلات العامة والخاصة.
-تطبيق مقتضيات البروتوكلات الصحية واستعمال وسائل الحماية الفردية الصادرة في إطار التوفي انتشار فيروس كورونا .
-غلق الحمامات وميضات الجوامع
-منع انتصاب كافة الأسواق الأسبوعية
-غلق رياض الأطفال والكتاتيب
-تكثيف حملات التقصي
-الالتزام بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا.
كلمات البحث :إجراءات;صفاقس;كورونا;معتمدية العامرة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.