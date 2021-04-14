صفاقس: غلق معتمدية العامرة وفرض إجراءات خصوصية للتوقي من كورونا

قرر والي صفاقس اليوم الأربعاء، غلق معتمدية العامرة وفرض إجراءات خصوصية للتوقي من انتشار فيروس كوفيد-19.

وينطلق تطبيق الإجراءات الجديدة بداية من يوم غدٍ الخميس، وإلى غاية إشعار آخر، وتتمثل في:

-منع التنقل من وإلى معتمدية العامرة إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية

-منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها بالإضافة إلى الحفلات العامة والخاصة.

-تطبيق مقتضيات البروتوكلات الصحية واستعمال وسائل الحماية الفردية الصادرة في إطار التوفي انتشار فيروس كورونا .

-غلق الحمامات وميضات الجوامع

-منع انتصاب كافة الأسواق الأسبوعية

-غلق رياض الأطفال والكتاتيب

-تكثيف حملات التقصي

-الالتزام بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا.

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