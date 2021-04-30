صفاقس: نقل 30 مريضا إلى المستشفى العسكري الميداني

أعلن المنسق الجهوي لمسلك «كوفيد» بصفاقس سامي كمون في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، 30 أفريل 2021، أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة نقلت خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، 30 مريضا من المقيمين في قسم « كوفيد أكسيجين » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى المستشفى العسكري الميداني في إطار « عملية منظمة ومخطط لها »، وليس بسبب نفاد مخزون الأكسيجين بشكل فجئي.

ونفى المصدر الطبي ذاته ما تم تداوله في عديد المواقع الإلكترونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أن عملية نقل المرضى كانت بسبب نفاد للمخزون من الأكسيجين بشكل فجئي وأن يكون المرضى المنقولين من المتكفل بهم في قسم العناية المركزة « إنعاش كوفيد » أو أن يكون توفى أيا منهم.

كما نفى المتحدث أن يكون وقع اللجوء إلى وسائل النقل الخاصة لتحويل المرضى، مؤكدا أنه تم تجنيد سيارات الإسعاف المنظومة الطبية بقطاعيها العام والخاص بشكل منسق.

وأوضح المتحدث بأن المصالح الصحية بالجهة اضطرت إلى نقل المرضى بسبب النقص في مادة الأكسيجين، وليس نفادها، في انتظار التزود بها بالشكل الكافي في قادم الساعات، مشيرا إلى أنه وقع الاتفاق مع المزود على توفير ما يلزم من هذه المادة الضرورية لعلاج المصابين بفيروس كورونا في الجهة.

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