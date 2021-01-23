صفاقس: 10 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 23 جانفي 2021، تسجيل 10 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس « كورونا » كما رصدت 133 حالة إيجابية على مجموع 422 تحليلا منجزا و244 حالة شفاء.

وقد ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء في الولاية إلى 440 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية إلى حد الآن 18468 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 15465 شخصا.

ويقيم حاليا بقسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة 15 مصابا بالفيروس وفي قسم « كوفيد أكسيجين » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 131 مصابا وبالمصحات الخاصة 105 مصابا.

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