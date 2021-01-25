صفاقس: 10 وفيات و313 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 24 جانفي 2021، تسجيل 10 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة، منذ بداية انتشار الوباء إلى 454 حالة وفاة والإصابات إلى 18923 إصابة.

ويُقيم حاليا 19 شخصا بأقسام العناية المركزة و148 مصابا بأقسام كوفيد + و89 شخصا بالمصحات الخاصة.

كما تم يوم 24 جانفي الجاري، تسجيل 251 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين منذ بداية الجائجة إلى 160007 شخصا.

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