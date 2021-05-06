صفاقس: 11 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 5 ماي 2021، تسجيل 11 حالة وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا من جملة 549 تحليلا مخبريا.

ويتم حاليا التكفل بـ238 مريضا بقسم كوفيد+ ، 28 بأقسام العناية المركزة، و65 بالمصحات الخاصة.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بالفيروس في الجهة منذ بداية الوباء 32681 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات 954 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 252 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 29650 شخصا.

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