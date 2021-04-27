صفاقس: 11 وفاة و241 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 26 أفريل 2021، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و241 إصابة بفيروس كورونا المستجد من جملة 618 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 866 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 31181 حالة.

ويُقيم حاليا 211 شخصا بقسم كوفيد+، و38 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 81 مريضا للعلاج بالمصحات الخاصة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 357 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الوباء إلى 27453 شخصا.

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