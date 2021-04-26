صفاقس: 12 وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 25 أفريل 2021، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 855 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا من جملة 264 تحليلا مخبريا ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى منذ بداية الوباء إلى 30940 شخصا.

ويُقيم حاليا 207 مريضا بقسم كوفيد+ و97 مريضا بالمصحات الخاصة، و36 مريضا بأقسام العناية المركزة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 351 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الوباء بالجهة إلى 27096 شخصا.

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