صفاقس: 2 حالات وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 01 أكتوبر 2020، تمّ إجراء 161 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من مجموع 11260 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء منه 44 حالة إيجابية جديدة ليصبح عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس641 شخصا من مجموع 875 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل 18 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 211 شخصا، مع 2 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 23 شخصا منذ بداية الوباء.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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