صفاقس: 3 إصابات وافدة بكورونا من السعودية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ اليوم الاثنين 06 جويلية 2020، تسجيل 3 حالات وافدة من السعودية أصيلة ولاية صفاقس ليرتفع عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس إلى 8 بالحجر الصحي الإجباري بولاية المنستير وكلهم بحالة صحية مستقرة من مجموع 47 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما أكدت إدارة الصحة بالجهة أن صفاقس ولاية خالية محليا من فيروس كورونا مع استقرار عدد المتعافين 34 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 05 أشخاص منذ بداية الوباء.

كما يخضع بتاريخ اليوم 06 جويلية 2020 بالحجر الصحي الذاتي 238 شخصا.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي مطمئن لكن يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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