صفاقس: 3 حالات وفاة و65 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ أًصدرته اليوم الخميس 08 أكتوبر 2020، أنه تم اجراء 331 تحليل بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة و المخابر الخاصة بصفاقس منها 65 حالة إيجابية جديدة من مجموع 12995 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل 69 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 598 شخصا.

ويُصبح عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس 683 شخصا من مجموع 1312حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 31 شخصا منذ بداية الوباء

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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