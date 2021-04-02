صفاقس: 3 وفيات و 203 اصابات جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 1 أفريل 2021، تسجيل 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 627 تحليلا مخبريا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة إلى 695 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا 28 مريضا بأقسام العناية المركزة، و109 شخصا بقسم كوفيد+، فيما يخضع 58 شخصا للعلاج بالمصحات الخاصة.

وقد تم يوم 1 أفريل الجاري، تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المتعافين من الوباء بالجهة إلى 22932 شخصا.

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