صفاقس: 3 وفيات و199 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس صباح اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تسجيل 3 وفيات و 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ بداية الوباء إلى 244 حالة وفاة والإصابات إلى 9083 إصابة.

كما ارتفع أيضا عدد المتعافين من الفيروس إلى 7143 شخصا وذلك بعد تسجيل 112 حالة شفاء جديدة.

ويُقيم حاليا 16 مريضا بأقسام العناية المركزة و81 بقسم كوفيد+ و38 مريضا بالمصحات الخاصة.

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