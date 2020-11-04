صفاقس: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في صفاقس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وقد ارتفع عدد الحالات الحاملة للفيروس المثبتة بواسطة التحاليل المخبرية إلى 3975 حالة في الجهة منذ بداية ظهور الوباء وعدد حالات الوفاة إلى 105 حالات، فيما بلع عدد حالات الشفاء على 2851 شخصا.

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 8 أشخاص، و73 مريضا بقسم كوفيد+، فيما بلغ عدد المرضى بالمصحات الخاصة 71 شخصا.

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