صفاقس: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ يوم 27 سبتمبر 2020، تم إجراء 185 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من مجموع 10405 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء منها 31 حالة إيجابية جديدة ليصبح عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس 563 شخصا من مجموع 711 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما بلغ عدد حالات الوفاة 16 شخصا منذ بداية الوباء، مع تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 132 شخصا.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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