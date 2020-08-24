صفاقس: 4 إصابات جديدة محلية بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه بعد التثبت والمتابعة بتاريخ 24 أوت 2020، أنه تمّ تسجيل 4 إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس 30 شخصا من مجموع 104 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 69 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 5 أشخاص منذ بداية الوباء.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

يُشار إلى أن 282 شخصا يخضعون بتاريخ اليوم 24 أوت 2020 للحجر الصحي الذاتي.

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