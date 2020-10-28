صفاقس: 4 وفيات و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ يوم أمس 27 أكتوبر 2020، تسجيل 4 وفيات و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد ارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ انتشار الوباء إلى 83 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات 3275 شخصا.

كما بلغت حالات الشفاء 83 حالة ليرتفع العدد الجملي إلى 2281 شخصا.

كما يُقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 7 أشخاص، فيما يأوي قسم كوفيد+ 64 شخصا، ويتواجد 64 آخرون بالمصحات الخاصة.

كلمات البحث :إصابة;كورونا;وفيات