صفاقس: 4 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 17 فيفري 2021، تسجيل 4 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالفيروس في الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 602 حالة وفاة والإصابات إلى 21557 إصابة.

ويتم حاليا التكفل بـ16 مريضا بأقسام العناية المركزة، و87 شخصا بقسم كوفيد+ ، فيما بلغ عدد المرضى بالمصحات الخاصة 32 شخصا.

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