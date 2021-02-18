صفاقس: 4 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 18/02/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وفاة كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 17 فيفري 2021، تسجيل 4 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالفيروس في الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 602 حالة وفاة والإصابات إلى 21557 إصابة.
ويتم حاليا التكفل بـ16 مريضا بأقسام العناية المركزة، و87 شخصا بقسم كوفيد+ ، فيما بلغ عدد المرضى بالمصحات الخاصة 32 شخصا.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق