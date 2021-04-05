صفاقس: 4 وفيات و243 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 4 أفريل 2021، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و243 إصابة بفيروس كورونا من مجموع 644 تحليلا مخبريا.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 25800 والعدد الجملي للوفيات الى 703 فيما بلغ اجمالي حالات الشفاء 23119 بعد تسجيل 59 حالة تعافي جديدة.

ويُقيم حاليا 114 مريضا بقسم كوفيد+ و28 مريضا بأقسام العناية المركزة، و49 مصاب بكورونا بالمصحات الخاصة.

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