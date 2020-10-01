صفاقس: 4 وفيات و38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020، تم إجراء 181 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من مجموع 11099 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء منها 38 حالة إيجابية جديدة ليصبح عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس617 شخصا من مجموع 831 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 193 شخصا، مع تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 شخصا منذ بداية الوباء.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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