صفاقس: 4 وفيات و43 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 4 مارس 2021، عن تسجيل 4 حالات وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمن 228 تحليلا تم إنجازه.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالفيروس في الجهة، منذ بداية انتشار الوباء إلى 641 حالة وفاة والإصابات إلى 22647 إصابة.

ويُقيم حاليا 16 مريضا بأقسام العناية المركزة و69 بقسم كوفيد + و25 مريضا بالمصحات الخاصة.

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