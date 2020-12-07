صفاقس: 4 وفيات و78 إصابة جديدة بكورونا

أعنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 6 ديسمبر 2020، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 468 تحليلا مخبريا ليُصبح عدد الحالات الإيجابية المسجلة لحاملي الفيروس منذ بداية الجائحة 7607 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الوباء إلى 210 شخصا.

ويُقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 8 مرضى، و68 مريضا بقسم كوفيد+ و35 مريضا بالمصحات الخاصة.

وسُجّلت يوم أمس الأحد، 65 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6047 متعافٍ.

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