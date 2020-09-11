صفاقس: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس ظهر اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2020 تم اجراء 302 تحليلا مخبريا موجها، 182 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس و 120 تحليلا بمخبر قوات الامن الداخلي بتونس، من مجموع 6511 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء مع تسجيل 43 تحليلا إيجابيا منها 01 حالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و 42 حالة جديدة.

ويصبح بذلك عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس 191 شخصا من مجموع 282 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء .

كما أعلنت إدارة الصحة الجهوية بصفاقس أنه تم تسجيل 03 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 85 شخصا.

كما بلغ عدد الوفيات 06 أشخاص منذ بداية الوباء.

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