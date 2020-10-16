صفاقس: 5 حالات وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ يوم أمس 15 أكتوبر الحالي، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس « كورونا » ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ انتشار الوباء إلى 48 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 297 تحليلا، ليصبح بذلك العدد الجملي للإصابات 1986 إصابة.

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 6 أشخاص، مع إقامة 28 شخصا مصابا في قسم كوفيد، و41 مريضا بالمصحات الخاصة.

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