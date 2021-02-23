صفاقس: 5 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 22 فيفري 2021، تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 618 وفاة .

كما تم تسجيل 55 حالة إيجابية جديدة بكورونا من مجموع 351 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الاثنين فضلا عن تسجيل 60 حالة تعافي من الوباء.

وارتفع إجمالي الإصابات بالجهة إلى حد الآن إلى 21924 إصابة تم اكتشافها من مجموع 80 ألفا و771 تحليلا كما ارتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 20 ألفا و420 شخصا.

ويقيم حاليا في أقسام العناية المركزة 14 مصابا بالفيروس وبأقسام الأكسيجين 73 مصابا وبالمصحات الخاصة 41 مصابا.

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