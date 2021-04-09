صفاقس: 5 وفيات و 302 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 8 أفريل 2021، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة و302 إصابة بفيروس كورونا اثر اجراء 931 تحليلا مخبريا.

ويقيم حاليا 28 مصابا بالفيروس التاجي في أقسام العناية المركزة و124 مصابا بقسم « كوفيد + » و68 مصابا بالمصحات الخاصة.

وقد بلغ اجمالي الوفيات للمصابين بكورونا في الجهة 724 حالة، فيما ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة منذ بداية الوباء إلى 26755 حالة، تعافى منهم 23365 شخصا.

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