صفاقس: 5 وفيات و100 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ يوم أمس 21 أكتوبر 2020، تسجيل 5 حالات وفاة و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 64 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2572 شخصا.

كما بلغ عدد المتعافين 1673 حالة، فيما يقيم حاليا 6 أشخاص بقسم العناية المركزة و41 بقسم كوفيد و51 بالمصحات الخاصة.

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