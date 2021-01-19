صفاقس: 5 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 18 جانفي 2021، تسجيل 5 حالات وفاة و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 406 حالة وفاة والإصابات إلى 17825 إصابة.

ويُقيم حاليا 19 مريضا بأقسام العناية المركزة، و130 مريضا بأقسام كوفيد+ و116 حاملا للفيروس بالمصحات الخاصة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 342 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين منذ بداية الوباء إلى 14341 شخصا.

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