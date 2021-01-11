صفاقس: 5 وفيات و239 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 وفيات و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 357 حالة وفاة والإصابات إلى 15.718 إصابة.

وبلغ عدد المقيمين بقسمي العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقية والمستشفى الميداني العسكري 32 مصابا وعدد المقيمين بمركز « كوفد أكسيجين » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر107 مصابين وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 87 مصابا.

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