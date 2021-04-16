صفاقس: 5 وفيات و317 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة و317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 758 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الوفيات جراء الفيروس التاجي بالجهة إلى 766 شخصا.

كما ارتفع العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ بداية الوباء إلى 28632 شخصا.

ويقيم حاليا، 36 مريضا بأقسام العناية المركزة، و188 مريضا بقسم « كوفيد- »19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 97 مريضا بالمصحات الخاصة.

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