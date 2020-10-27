صفاقس: 5 وفيات و92 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، تسجيل 5 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 284 تحليلا مخبريا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 79 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 3153 إصابة.

تم تسجيل عدد 85 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين 2198 منذ بداية الوباء ، ويقيم حاليا 60 مصابا و 64 بالمصحات الخاصة و8 بالعناية المركزة .

كما تمّ تسجيل 85 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 2198 منذ بداية الوباء، فيما يقيم حاليا 60 مصابا بقسم كوفيد و 64 بالمصحات الخاصة و8 بالعناية المركزة .

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